Pelis que engañan: 22 trampas para 'seducir' a los espectadores

Nadie sabe vender mejor un producto que la gente de la industria de Hollywood -hasta nos han convencido de que EEUU es «la capital del mundo libre»–132. Son capaces de publicitar cualquier truño de película como si fuese lo más divertido que jamás veremos en el cine. Para promocionar una peli se recurre a técnicas muy variadas. Si la historia tiene poco que rascar, se hará hincapié en lo famosos que son o la de premios que han recibido los actores, el director, el guionista o el que pone el dinero; y si son poco conocidos, la promo destacará alguna peli que suene a los espectadores en la que estuvieron implicados. Y si sólo han hecho pelis cutres, recurrirán a otra fórmula para

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