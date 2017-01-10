Más noticiasPrácticas anticompetitivas en el mercado

Perú multa a Telefónica con 340.000 euros por ofertar las líneas fijas con internet de forma indivisible

La operadora condicionaba su servicio de internet a la contratación de una línea fija de voz, algo "abusivo para los consumidores" según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.

FACUA.org / Agencias
América-10/01/2017
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El gobierno peruano ha impuesto una multa de 1.215.000 soles (unos 340.000 euros) a Telefónica por violar las normas de comercialización de líneas telefónicas, según ha confirmado el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel

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