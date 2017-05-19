Pineda dice que no puede tuitear la sentencia por difamar a Rubén Sánchez porque no recuerda su cuenta
El jefe de Ausbanc anunció que "nunca" cumpliría su condena. La cárcel de Estremera ha habilitado la conexión de internet de su aula de informática para que acceda a Twitter durante un mes.
FACUA.org
España-19/05/2017
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El jefe de Ausbanc, Luis Pineda, dice que no puede tuitear desde prisión la sentencia por difamar al portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, el periodista Rubén Sánchez, porque no recuerda cuál es su usuario de Twitter ni su c