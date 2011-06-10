Piratas informáticos atacan una web de Citigroup y acceden a los datos de miles de clientes
Los 'hackers' podían acceder a los datos de los usuarios tales como su nombre, su número de cuenta o información de contacto.
FACUA.org
América-10/06/2011
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El banco estadounidense Citigroup ha reconocido que se ha producido recientemente una violación de su sistema de seguridad en uno de sus servicios online, mediante el cual piratas informáticos han accedido a datos de cientos de miles de clientes de tarjetas del banco, seg&u