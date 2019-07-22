Portugal aprueba multar con hasta 250 euros a los usuarios que tiren colillas al suelo
Esta norma obliga a los establecimientos a colocar ceniceros en el exterior. Con esta medida, el Gobierno luso pretende acabar con los más de 7.000 restos de cigarrillos que ensucian los suelos de su país cada minuto.
FACUA.org
Internacional-22/07/2019
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El Parlamento de Portugal ha aprobado un proyecto de ley que contempla multas de entre 25 y 250 euros por tirar colillas al suelo y obliga a los establecimientos a colocar ceniceros en el exterior. Se trata de una norma para combatir su impacto medioambiental.
Según recoge