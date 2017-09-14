Más noticiasBankia fue la entidad demandada

Primera sentencia en España que tumba varias cláusulas abusivas de un contrato hipotecario

Un juzgado de Madrid anula la cláusula relativa al vencimiento anticipado, la del interés de demora y las que obligaban a los prestatarios a hacerse cargo de los aranceles de notario y registro.

FACUA.org
España-14/09/2017
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El juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid, encargado en exclusiva de las demandas por cláusulas abusivas en la región, ha dictado la primera sentencia en la que entra al fondo del asunto y declara la nulidad, y por tanto su total expulsión del contrato, de la cl&aacut

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