FACUA Córdoba denuncia que una barrera tecnológica bloquea el acceso igualitario a los procesos selectivos en la web del Ayuntamiento

La plataforma digital impone el uso de software de pago, poniendo en riesgo la igualdad de los usuarios y la legalidad de las convocatorias.

FACUA.org
Córdoba-28/01/2026

FACUA Córdoba ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Córdoba donde denuncia las graves deficiencias de accesibilidad y neutralidad tecnológica de su sede electrónica, un bloqueo que está impidiendo a numerosos ciudadanos inscribirse en procesos selectivos de empleo público en condicion

