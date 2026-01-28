FACUA Córdoba denuncia que una barrera tecnológica bloquea el acceso igualitario a los procesos selectivos en la web del Ayuntamiento
La plataforma digital impone el uso de software de pago, poniendo en riesgo la igualdad de los usuarios y la legalidad de las convocatorias.
FACUA.org
Córdoba-28/01/2026
FACUA Córdoba ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Córdoba donde denuncia las graves deficiencias de accesibilidad y neutralidad tecnológica de su sede electrónica, un bloqueo que está impidiendo a numerosos ciudadanos inscribirse en procesos selectivos de empleo público en condicion