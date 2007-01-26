Propuesta ciudadana de Ley de Agua Potable y Saneamiento en El Salvador
El Salvador se encuentra en el último lugar de acceso a agua potable y el penúltimo en saneamiento en América Latina, según un informe de 2005 del Banco Mundial.
FACUA.org
América-26/01/2007
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Diversas organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil salvadoreña han presentado el 22 de enero una propuesta de Ley de Agua Potable y Saneamiento a la Asamblea Legislativa. La iniciativa ha surgido «a partir del interés y compromiso ciudadano por avanzar solucio