Protección de Datos se niega a investigar si el PP de Moreno Bonilla grabó ilegalmente sus llamadas de propaganda electoral
FACUA pidió una investigación después de que el presidente de la Junta publicara un audio de una supuesta conversación en la que un ciudadano se deshacía en elogios con él y otras personas reaccionaran afirmando que habían recibido llamadas similares sin que les dijeran que serían grabadas.
FACUA.org
Andalucía-17/11/2026
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se ha negado a investigar si el Partido Popular de Andalucía infringió la normativa de protección de datos grabando las llamadas realizadas por la empresa de telemarketing que contrató para la campaña a las elecciones a