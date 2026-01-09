Publicidad engañosa: FACUA denuncia a una marca que vende patatas francesas como si fuesen producidas en Andalucía
En el envase aparece el distintivo Calidad Certificada que otorga la Junta de Andalucía para identificar productos agroalimentarios de esta región.
FACUA.org
España-09/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía a una marca de patatas por incurrir en publicidad engañosa al hacer creer al consumidor que está comprando un producto producido en Andalucía cuando en realidad su origen es Francia.<