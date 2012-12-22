Nuestras accionesSorteo de la Lotería de Navidad

Qué hacer ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas

Errores en el número, venta de más participaciones de las que correspondían al décimo, ofertas de compra para blanquear dinero...

FACUA.org
España-22/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa sobre cómo puede actuarse ante irregularidades en participaciones del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad premiadas.

Son situaciones como dar sólo quince o treinta días para cobrar y otras cuyos responsables in

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