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"Reclamamos colaboración leal entre administraciones en lugar de ataques partidistas. Hay vidas en juego"

La secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, pide al Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad que actúen con la seriedad, transparencia y rigor que los ciudadanos merecen.

FACUA.org
España-29/08/2019
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La secretaria general de FACUA-Consumidores en Acción y presidenta de su federación en Andalucía, Olga Ruiz, ha reclamado este jueves «colaboración leal entre las distintas administraciones responsables de la seguridad alimentaria». «No ca

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