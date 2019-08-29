"Reclamamos colaboración leal entre administraciones en lugar de ataques partidistas. Hay vidas en juego"
La secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, pide al Ayuntamiento de Sevilla, la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad que actúen con la seriedad, transparencia y rigor que los ciudadanos merecen.
FACUA.org
España-29/08/2019
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Olga Ruiz, junto al presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, en una imagen de 2016, durante el 3er Congreso nacional de la organización, en el que fue reelegida secretaria general. | Imagen: FACUA.
La secretaria general de FACUA-Consumidores en Acción y presidenta de su federación en Andalucía, Olga Ruiz, ha reclamado este jueves «colaboración leal entre las distintas administraciones responsables de la seguridad alimentaria». «No ca