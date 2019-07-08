Reino Unido propone multar a British Airways con 205 millones por el robo de datos de clientes en su web
La aerolínea británica cuantifica en 244.000 el número de usuarios afectados, aunque inicialmente los cifró en 380.000. La sanción planteada equivale al 1,5% de sus ingresos globales en el ejercicio 2017.
Europa Press
Internacional-08/07/2019
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La Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés) ha comunicado a British Airways, perteneciente al holding IAG, su intención de multarla con 204,6 millones de euros por la sustracción de datos de clientes desde la página w