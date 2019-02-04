Renfe, condenada a indemnizar con 465 euros a un socio de FACUA que perdió un vuelo al cancelarse un AVE
La compañía se negaba a abonarle el importe del billete de avión por el vuelo de Málaga a Düsseldorf que no pudo coger.
FACUA.org
Córdoba-04/02/2019
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Renfe ha sido condenada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba a indemnizar con 465 euros a un socio de FACUA tras la cancelación de un tren AVE con destino a Málaga que provocó que perdiese un vuelo. El socio, Juan Pedro M. S., adqu