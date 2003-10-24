Repsol Gas indemniza a una socia de FACUA con 1.500 euros tras cortarle el suministro durante más de un mes en pleno invierno
La empresa interrumpió el servicio por impago sin previo aviso, vulnerando la normativa que regula el sector, con el agravante de que en realidad la usuaria no tenía ninguna factura pendiente.
FACUA.org
España-24/10/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha logrado que Repsol Gas indemnice a una socia con 1.500 euros después de haberle cortado el suministro de gas canalizado sin previo aviso durante cuarenta y un días en pleno invierno, dejando a la familia sin agua calie