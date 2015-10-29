Retirada de las cápsulas Best y ZR por contener sildenafilo, no incluido ni declarado en sus etiquetados
La inclusión del principio activo sildenafilo en cantidad suficiente para corregir una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica, confiere a estos productos la condición de medicamentos.
FACUA.org
España-29/10/2015
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Estos productos se presentan como estimulantes sexuales, ocultando al consumidor su verdadera composición y dando información engañosa sobre su supuesto origen natural y su seguridad.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento a través de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia en el marco de la Operación Pangea VIII, de la comercialización de los productos