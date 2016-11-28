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Retirada de las cápsulas Dosex y Boner Gold por no indicar que contienen el principio activo de la Viagra

La presencia de sildenafilo y tadalafilo confiere a estos productos la condición de medicamentos y necesitan autorización de la Agencia de Medicamentos para ser vendidos.

FACUA.org
España-28/11/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la retirada de las cápsulas Dosex y Boner Gold, vendidas como complementos alimenticios, por contener sildenafilo y tadalafilo respectivamente, principios activos utilizados en medicamentos empleados para la disfunción eréctil co

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