Retirados 25.000 tubos de pasta de dientes en trenes de Renfe por contener el tóxico dietilenglicol
Las irregularidades fueron detectadas por la Xunta de Galicia. Ya son al menos once las marcas con la sustancia tóxica detectadas en el mercado español.
FACUA.org
España-03/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que las autoridades de Consumo han ordenado la retirada de tubos de dentífrico distribuidos en trenes de Renfe por contener la sustancia tóxica dietilenglicol (DEG).
Se trata de tubos de 3 gramos, incluido