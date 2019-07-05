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Retiran del mercado la Máscara de Fototerapia Anti Acné de Neutrógena por riesgo de daño ocular

La Aemps informa de que, en concreto, se trata del 'Starter Kit', modelo 31000. Es un dispositivo reutilizable, no invasivo y no estéril dirigido al tratamiento del acné, de leve a moderado, en la cara.

Europa Press
España-05/07/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha informado de la retirada del mercado de la Máscara de Fototerapia Anti Acné de Neutrógena y del Activador, fabricados por Johnson &

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