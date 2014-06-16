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Retiran dos lotes de bebida de soja natural Hacendado que pueden tener trazas de proteína de leche de vaca

FACUA pide a Mercadona que coloque carteles en todos sus establecimientos para alertar a los consumidores que hayan adquirido el producto.

FACUA.org
España-16/06/2014
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Mercadona ha retirado dos lotes de bebida de soja natural de su marca Hacendado debido a que podrían contener trazas de proteína de leche de vaca.

FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la cadena de supermercados que coloque carteles en todos sus establecimientos par

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