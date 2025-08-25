Retiran un lote de galletas Fontaneda Pim's Naranja por la posible presencia de partículas metálicas
Está afectado el lote OHT1153212 con fecha de consumo preferente de 30 de abril de 2026.
FACUA.org
España-25/08/2025
Mondelēz International ha informado a FACUA-Consumidores en Acción de la retirada de forma preventiva del lote OHT1153212 de las galletas Fontaneda Pim’s Naranja tras identificar la posibilidad de que en un número reducido de unidades pudiese haber presencia de partículas metálicas.