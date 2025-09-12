Riesgo de hiperglucemia: La Aemps informa de un fallo en la administración de insulina en algunas bombas t: slim X2
Un error en el altavoz del dispositivo activa una alarma de mal funcionamiento que hace que se detengan las mediciones de azúcar en sangre y las dosis de insulina al paciente.
España-12/09/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido conocimiento, a través de Tandem Diabetes Care, Inc. (EEUU), de una incidencia en determinados números de serie de las bombas de insulina t: slim X2, por la cual sus altavoces presentan una mayor tasa de fallo.<