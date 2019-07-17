'Roaming' fuera de la UE: FACUA recuerda que el tope de facturación es de 60 euros
La asociación advierte de que las telecos tienen un límite de facturación por defecto y sólo si hay una autorización expresa del usuario se puede sobrepasar y continuar ofreciendo el servicio.
FACUA.org
España-17/07/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios que tengan previsto viajar fuera de la Unión Europea que el tope de cobro por roaming en países extra-comunitarios es de 60,50 euros (50 más IVA). Esta cantidad es el límite de facturación, est