Rumanía detecta el mayor porcentaje de dietilenglicol hasta la fecha en un dentífrico del que el INC se negó a informar a FACUA
La Federación hizo públicas sus sospechas sobre Maxam hace un mes, pero el subdirector general de Calidad del Consumo rehusó facilitarle información sobre ésta y otras dieciséis marcas inmovilizadas por las comunidades autónomas.
FACUA.org
Europa-18/08/2007
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El gobierno rumano ha confirmado las sospechas que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) trasladó a la opinión pública el pasado 13 de julio sobre la pasta de dientes Maxam al detectar en ella la sustancia tóxica dietilenglicol (DEG).
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