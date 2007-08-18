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Rumanía detecta el mayor porcentaje de dietilenglicol hasta la fecha en un dentífrico del que el INC se negó a informar a FACUA

La Federación hizo públicas sus sospechas sobre Maxam hace un mes, pero el subdirector general de Calidad del Consumo rehusó facilitarle información sobre ésta y otras dieciséis marcas inmovilizadas por las comunidades autónomas.

FACUA.org
Europa-18/08/2007
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El gobierno rumano ha confirmado las sospechas que la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) trasladó a la opinión pública el pasado 13 de julio sobre la pasta de dientes Maxam al detectar en ella la sustancia tóxica dietilenglicol (DEG).

El

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