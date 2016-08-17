Rusia multa a Google con seis millones por preinstalar sus aplicaciones en los teléfonos
El organismo de Competencia de este país acusa a la multinacional de abuso de posición dominante.
FACUA.org
Internacional-17/08/2016
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Las autoridades de Competencia en Rusia han multado a la multinacional Google con seis millones de euros (438 millones de rublos) por abuso de posición dominante en el mercado.
El organismo ha determinado que Google es culpable de forzar a los fabricantes de smartphones