Más noticiasTras la denuncia de su análoga en Rusia

Rusia multa a Google con seis millones por preinstalar sus aplicaciones en los teléfonos

El organismo de Competencia de este país acusa a la multinacional de abuso de posición dominante.

FACUA.org
Internacional-17/08/2016
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Las autoridades de Competencia en Rusia han multado a la multinacional Google con seis millones de euros (438 millones de rublos) por abuso de posición dominante en el mercado. 

El organismo ha determinado que Google es culpable de forzar a los fabricantes de smartphones

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