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Ryanair, condenada a pagar 50 euros por cobrar el equipaje de mano a cuatro pasajeros

La usuaria que compró los billetes tuvo que abonar 34 euros extra para poder viajar con las maletas en cabina.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-10/02/2020
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El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante ha condenado a Ryanair a abonar 50 euros a una usuaria que denunció a la compañía por cobrarle, a ella y a sus tres acompañantes, por transportar el equipaje de mano en cabina.

La pasajera había tenid

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