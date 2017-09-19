Ryanair oculta a los usuarios que tienen derecho a compensaciones por las cancelaciones masivas
FACUA critica la opacidad de la compañía y la inseguridad que está provocando en miles de usuarios. Según el Reglamento Europeo, las aerolíneas deben darles información "exhaustiva" sobre sus derechos.
FACUA.org
España-19/09/2017
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