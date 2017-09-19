Nuestras accionesSólo se refiere al reembolso o al cambio de fecha de los pasajes

Ryanair oculta a los usuarios que tienen derecho a compensaciones por las cancelaciones masivas

FACUA critica la opacidad de la compañía y la inseguridad que está provocando en miles de usuarios. Según el Reglamento Europeo, las aerolíneas deben darles información "exhaustiva" sobre sus derechos.

FACUA.org
España-19/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que Ryanair oculta a los miles de afectados por las cancelaciones masivas de vuelos su derecho a recibir compensaciones según el Reglamento Europeo CE 261/2004, además del reembolso y los gastos de alojamiento si deciden no viajar en o

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