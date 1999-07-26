Sacarse el carné de conducir cuesta en Sevilla una media de 83.877 pesetas
Las diferencias de precios entre autoescuelas alcanzan hasta 64.000 pesetas. Sacarse el carnet en un pueblo cuesta un 18% más que en la capital.
FACUA.org
Sevilla-26/07/1999
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El usuario que se disponga a sacarse el carnet de conducir en una autoescuela del municipio de Sevilla puede ahorrarse hasta 42.000 pesetas si compara precios, algo a lo que no tiene opción un consumidor que resida fuera de la capital, dado que en la gran mayoría de los pueblos la c