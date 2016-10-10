Samsung suspende la producción del Galaxy Note 7 tras incendiarse también los móviles de reemplazo
La medida llega después de que notificarse ocho nuevos casos de incendio en aparatos que fueron entregados a consumidores en Corea del Sur, EE UU o Taiwán para sustituir modelos ya de por sí afectados.
FACUA.org / Agencias
Internacional-10/10/2016
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Samsung Electronics ha parado la producción de su teléfono Galaxy Note 7 después de que se informara de incendios en dispositivos distribuidos para reemplazar a su vez a modelos afectados por una