San Sebastián, Lleida y Tarragona, las ciudades con las tarifas del taxi más caras
Recorrer la misma distancia puede llegar a costar el doble en función de la ciudad. FACUA ha comparado las tarifas de 57 ciudades. El incremento medio con respecto al año pasado ha sido del 3,1%.
FACUA.org
España-14/01/2026
San Sebastián, Lleida y Tarragona se convirtieron en 2025 en las ciudades con las tarifas del taxi urbano más caras. El municipio donostiarra repite por tercer año consecutivo en la primera posición, Lleida asciende al segundo puesto desde el tercero y Tarragona vuelve al top 3 después de habers