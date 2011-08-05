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Sanidad alerta de 57 productos que pueden generar un riesgo para los consumidores

Las categorías de juguetes y vehículos y accesorios son los que reúnen mayor número de notificaciones.

FACUA.org
España-05/08/2011
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El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Red Alerta del Instituto Nacional de Consumo (INC), alerta en su web de cincuenta y siete productos detectados en el mes de julio, la mayoría juguetes (veinticinco), que pueden generar un riesgo para los c

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