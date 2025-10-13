Sanidad alerta de la retirada del medicamento para el tratar algunos tipos de cáncer Lenalidomida Mylan por la presencia de cápsulas rotas
Es de uso hospitalario y se utiliza en adultos para tratar el mieloma múltiple, los síndromes mielodisplásicos, el linfoma de células del manto y el linfoma folicular.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada de varios lotes y presentaciones del medicamento Lenalidomida Mylan por la existencia de cápsulas rotas y presencia de polvo procedente de estas en algunos alveo