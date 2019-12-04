Sanidad alerta de un fallo en el reservorio de bombas de insulina MiniMed que haría que se suelte
Son varios modelos de la serie 600. Si no queda bien bloqueado en la bomba, podría producirse una infrainfusión o una sobreinfusión de insulina, lo que podría derivar en hiperglucemia o hipoglucemia.
FACUA.org
España-04/12/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha alertado de la posibilidad de que el reservorio de determinadas bombas de insulina MiniMed serie 600 tienen un fallo que provocaría que se