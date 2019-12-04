Más noticias

Sanidad alerta de un fallo en el reservorio de bombas de insulina MiniMed que haría que se suelte

Son varios modelos de la serie 600. Si no queda bien bloqueado en la bomba, podría producirse una infrainfusión o una sobreinfusión de insulina, lo que podría derivar en hiperglucemia o hipoglucemia.

FACUA.org
España-04/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha alertado de la posibilidad de que el reservorio de determinadas bombas de insulina MiniMed serie 600 tienen un fallo que provocaría que se

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos