Sanidad alerta de una marca cárnica alemana con Listeria cuando en realidad son más de 25 las afectadas
La Aesan ha anunciado que son únicamente los productos de la "marca Wilke". Pero esa es sólo una de las fabricadas por la empresa Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren.
FACUA.org
España-22/10/2019
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Imagen: Dpa.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha anunciado una alerta internacional por Listeria en una marca cárnica alemana. Pero FACUA-Consumidores en Acción advierte de que realidad la orden de retirada del mercado afecta más de 25 marcas