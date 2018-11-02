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Sanidad de Madrid abre expediente sancionador a 15 clínicas oftalmológicas por publicidad engañosa

Según el colectivo denunciante, Asacir, las clínicas promocionaban cirugías con frases como "olvídate para siempre de tus gafas" y ocultaban los posibles efectos secundarios de este tipo de intervenciones.

FACUA.org / Europa Press
Madrid-02/11/2018
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador contra quince clínicas oftalmológicas por publicidad engañosa en cuanto a la cirugía refractaria (operaciones de miopía, hipermetropía, astigmatismo y/o presbicia)

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