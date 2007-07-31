Sanidad detecta el tóxico dietilenglicol en otras cinco marcas de dentífricos
FACUA demanda al Ministerio el listado completo de marcas importadas ilegalmente y que aclare en cuáles ha descartado la presencia de sustancias tóxicas.
FACUA.org
España-31/07/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Consumo ha informado a la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) de otras cinco marcas de dentífricos en las que ha detectado la sustancia tóxica dietilenglicol (diethyleneglycol, DEG).
A