Sanidad ordena retirar del mercado un lote del fármaco para la hipertensión Enalapril Mabo
La Aemps informa de que el número afectado es el M-1 con fecha de caducidad del 31 de julio de 2020.
FACUA.org
España-25/07/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado retirar del mercado y devolución al laboratorio por los cauces habituales de un lote de Enalapril Mabo 20 mg comprimidos EFG. En concreto, la partida afectada es la M-1, con fecha de caducidad del 3