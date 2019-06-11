Sanidad ordena retirar seis complementos alimenticios por contener el principio activo de la Viagra
La Aemps informa de que los productos afectados, de la empresa Marco Cordone-Spain, contienen sildenafilo, solo o junto a tadalafilo, a pesar de que en su envase indican sólo componentes de origen vegetal.
FACUA.org
España-11/06/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la prohibición de comercialización y retirada de seis complementos alimenticios por contener entre sus ingredientes sildenafilo, solo o junto a tadalafilo, el principio activo de