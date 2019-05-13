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Sanidad ordena retirar un lote de la crema para varices Tromboben por un defecto con el principio activo

La Aemps informa de que el lote afectado del fármaco Tromboben 1mg/g, en envase de 60 gramos,es el N03, cuya fecha de caducidad es de julio de 2021.

FACUA.org
España-13/05/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada y devolución al laboratorio por los cauces habituales de la crema Tromboben 1 mg/g, en envase de 60 gramos, debido a un defecto con el principio activo: el pentosano polisulfato de sodio. En c

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