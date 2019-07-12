Sanidad ordena retirar un lote de omeprazol de Farma-Química Sur
La Aemps informa de que la partida afectada es la 11072/10/42 con fecha de caducidad de marzo de 2021.
FACUA.org
España-12/07/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado retirar del mercado y devolución al laboratorio por los cauces habituales de un lote de Omeprazol Ph.Eur. Farma-Química Sur SL, cuyo principio activo se fabrica en India. En concreto, la partida af