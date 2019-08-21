Sanidad ordena retirar un lote del antidepresivo y ansiolítico Venlafaxina Retard Davur
La partida afectada es la número 09109 con fecha de caducidad del 26 de febrero de 2021.
FACUA.org
España-21/08/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado retirar del mercado y devolución al laboratorio por los cauces habituales de un lote de Venlafaxina Retard Davur 75 mg, cápsulas de liberación prolongada EFG. En concreto, la partida afectad