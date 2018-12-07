Sanidad retira del mercado un lote del antibiótico Mitomycin-C por no superar el estudio de estabilidad
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una alerta farmacéutica en la que advierte de que el lote afectado es el 6058519, de 10 miligramos para solución inyectable.
Europa Press
España-07/12/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote 6058519 de Mitomycin-C 10 mg polvo para soluci&oacut