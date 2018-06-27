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Sanidad retira el medicamento para el cólico del bebé Aprotecol tras un caso de alergia grave en Francia

El menor de 8 días tuvo que ser asistido en urgencias. Los lotes afectados son G1290 M, con fecha de caducidad el 06/2020; los lotes G1444 M y G1444 SM, con fecha 07/2020; y G2754 M y G2754 SM, de 12/2020.

Europa Press
España-27/06/2018
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha informado de la retirada del mercado la suspensión oral de uso pediátrico Aprotecol 20 mililitros, con referencia 1290998, tras haber sido

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