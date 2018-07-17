Sanidad retira un lote de conservas de acelgas de Ybarra por estar contaminado de estramonio
El número de lote que se está retirando es el 18023. Los productos han sido fabricados en Navarra y distribuidos las comunidades de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana.
FACUA.org
España-17/07/2018
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha lanzado una alerta sanitaria a raíz del consumo de una conserva de acelgas contaminada por la planta estramonio que ha afectado a dos personas a las veinticuatro horas de su ingesta, y que se ha distribuido también en Anda