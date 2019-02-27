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Sanidad retira un lote del antipsicótico Largactil por presencia de sustancias químicas extrañas

Se trata del frasco de 30 mililitros de gotas orales en solución. El lote afectado es el 8K0321, con fecha de caducidad de 31 de agosto de 2020.

Europa Press
España-27/02/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha retirado el lote 8K0321 de Largactil 40 mg/ml gotas orales en solución, 1 frasco de 30 ml, por contener componentes químicos inesperados.<

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