Sanidad retira un lote del jarabe para pacientes epilépticos Vimpat por no llevar la jeringa dosificadora
Este medicamento está fabricado por Aesica Pharmaceuticals GmbH y la compañía representante en España es UCB Pharma.
Europa Press
España-04/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de un lote Vimpat 10 MG/ML Jarabe, un frasco de 200 ml, por no llevar la jeringa dosificadora. Este medicamento está fabrica