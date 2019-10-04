Más noticias10 MG/ML en frasco de 200 ml

Sanidad retira un lote del jarabe para pacientes epilépticos Vimpat por no llevar la jeringa dosificadora

Este medicamento está fabricado por Aesica Pharmaceuticals GmbH y la compañía representante en España es UCB Pharma.

Europa Press
España-04/10/2019
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de un lote Vimpat 10 MG/ML Jarabe, un frasco de 200 ml, por no llevar la jeringa dosificadora. Este medicamento está fabrica

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