Sanidad retira varios lotes de medicamentos para la hipertensión que están contaminados
En concreto, el 149918 de Irbesartan/Hidroclorotiazida Aurovitas Spain 300 mg /25 mg, el EIZ805A de Irbesartan Viso Farmacéutica 150 mg, el EIA1808A y EIA1809A del de 300 mg y el EIA3801A, EIA3802A y EIA3803A de Irbesartan/Hidroclorotiazida Viso Farmacéutica 150 mg/ 12,5 mg.
Europa Press
España-17/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha ordenado la retirada de varios lotes de medicamentos para la hipertensión que están contaminados y que contienen el principio activo de ir