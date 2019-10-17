Sanidad revisa la alerta de los protectores solares Isdin y Babaria y ordena su retirada
La Aemps señala que unos nuevos análisis han indicado unos valores de FPS inferiores a los del etiquetado de los productos referenciados y diferentes a los resultados previos.
FACUA.org
España-17/10/2019
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Imagen de los dos productos de los que informa la alerta de la Aemps
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha actualizado la información de la alerta de los protectores solares Isdin Fotoprotector Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ y Babaria Solar Infantil Spray Protector SPF 50+ y ha señalado que unos nuevos an&