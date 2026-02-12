Sanidad y Trabajo se desentienden de las denuncias de FACUA contra Quirón por alertar falsamente de riesgo de cáncer para vender analíticas
La asociación advirtió de que la empresa aprovecha el envío de los resultados de reconocimientos médicos a trabajadores para instarles a contratar sus servicios.
FACUA-Consumidores en Acción critica que los ministerios de Sanidad y Trabajo se hayan desentendido de la denuncia que presentó la asociación contra el grupo Quirón por alertar falsamente a trabajadores de un posible riesgo de cáncer tras realizarles reconocimientos médicos para convencerles de