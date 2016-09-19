Se cumple un año del escándalo Volkswagen y ningún responsable político ha dado la talla, denuncia FACUA
FACUA representa al mayor colectivo de víctimas del fraude de los motores de toda la UE: más de 43.000 conductores, de los que cerca de 6.000 se han sumado al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional.
FACUA.org
España-19/09/2016
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Un año después de que estallase el escándalo de Volkswagen, FACUA-Consumidores en Acción lamenta la absoluta pasividad del Gobierno de España y la inacción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la inmensa mayoría